Les ateliers de l’Inter’Val Atelier tricot Salle des fêtes Lugos

Les ateliers de l’Inter’Val Atelier tricot

Salle des fêtes 9 Rue de la Mairie Lugos Gironde

Gratuit

L’INTER’VAL

Atelier Tricot Ouvert à tous !

Le Centre socio-culturel intercommunal du Val de l’Eyre, L’Interval, vous invite à un atelier de loisirs créatifs autour du tricot. Que vous soyez débutant ou déjà initié, vous êtes les bienvenus !

C’est l’occasion idéale pour partager un moment convivial, apprendre de nouvelles techniques, échanger avec d’autres participants et tisser des liens dans une ambiance chaleureuse, animée par l’équipe du centre.

Rejoignez-les pour un après-midi placé sous le signe de la créativité et de la bonne humeur !

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

