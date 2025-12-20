Les ateliers de l’Inter’Val Atelier tricot Salle des fêtes Lugos
Les ateliers de l’Inter’Val Atelier tricot Salle des fêtes Lugos mardi 13 janvier 2026.
Les ateliers de l’Inter’Val Atelier tricot
Salle des fêtes 9 Rue de la Mairie Lugos Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13
fin : 2026-01-13
Date(s) :
2026-01-13
Centre socioculturel L’INTER’VAL Val de l’Eyre
Atelier Tricot Ouvert à toutes et tous !
Envie d’un moment créatif et convivial ? Le centre socioculturel intercommunal L’INTER’VAL vous propose un atelier tricot accessible à tous les niveaux que vous débutiez ou que vous ayez déjà quelques mailles à votre actif, vous êtes la bienvenue !
Au programme partage, échanges, astuces, nouvelles techniques et surtout une ambiance chaleureuse animée par l’équipe du centre. Un après-midi parfait pour se détendre, créer, et rencontrer du monde.
06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr .
Salle des fêtes 9 Rue de la Mairie Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les ateliers de l’Inter’Val Atelier tricot
L’événement Les ateliers de l’Inter’Val Atelier tricot Lugos a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Val de l’Eyre