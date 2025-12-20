Les ateliers de l’Inter’Val Atelier tricot Salle des fêtes Lugos

Les ateliers de l’Inter’Val Atelier tricot

Salle des fêtes 9 Rue de la Mairie Lugos Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Centre socioculturel L’INTER’VAL Val de l’Eyre

Atelier Tricot Ouvert à toutes et tous !

Envie d’un moment créatif et convivial ? Le centre socioculturel intercommunal L’INTER’VAL vous propose un atelier tricot accessible à tous les niveaux que vous débutiez ou que vous ayez déjà quelques mailles à votre actif, vous êtes la bienvenue !

Au programme partage, échanges, astuces, nouvelles techniques et surtout une ambiance chaleureuse animée par l’équipe du centre. Un après-midi parfait pour se détendre, créer, et rencontrer du monde.

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

Salle des fêtes 9 Rue de la Mairie Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

English : Les ateliers de l’Inter’Val Atelier tricot

