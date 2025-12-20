Les ateliers de l’Inter’Val Atelier tricot Salle des fêtes Lugos

Les ateliers de l’Inter’Val Atelier tricot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

2026-01-27

L’INTER’VAL Atelier Tricot (ouvert à toutes et tous)

Envie de mettre un peu de douceur et de créativité dans votre semaine ? Le Centre socio-culturel intercommunal du Val de l’Eyre L’INTER’VAL vous accueille pour un atelier tricot convivial, accessible aux débutantes comme aux initiées.

Venez partager un bon moment, apprendre de nouvelles techniques, échanger des astuces et tisser du lien dans une ambiance chaleureuse, animée par l’équipe du centre.

Un après-midi placé sous le signe de la bonne humeur… et des belles mailles !

Salle des fêtes 9 Rue de la Mairie Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

