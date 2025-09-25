Les ateliers de l’Inter’Val BERGO’BUS Prévention des cancers et promotion de la santé Place du Champ de Foire Salles

Place du Champ de Foire Marché de Salles Salles Gironde

jeudi 25 septembre 2025

L’INTER’VAL

Un bus itinérant de l’Institut Bergonié sillonne les routes pour rencontrer la population. Accompagnés de la référente famille de l’Inter’Val, des professionnels de santé proposeront des actions de sensibilisation adaptées aux besoins locaux. Au programme dépistage des cancers, conseils en alimentation équilibrée, promotion de l’activité physique, prévention et accompagnement pour faciliter l’accès aux soins.

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

