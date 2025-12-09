Les ateliers de l’Inter’Val causerie des parents d’adolescents Labo de Salles Salles
Les ateliers de l’Inter’Val causerie des parents d’adolescents
Labo de Salles 22 Route du Martinet Salles Gironde
Gratuit
L’INTER’VAL
Le centre socioculturel intercommunal vous propose un moment convivial animé par la référente famille, spécialement pensé pour les parents d’adolescents. Cet espace ouvert permet de partager son vécu, poser des questions et d’aborder sereinement les situations du
quotidien dans un cadre bienveillant et confidentiel.
⚠️ Sur inscription
gmorgantini@valdeleyre.fr
06 65 57 33 41 .
