Les ateliers de l’Inter’Val causerie des parents d’adolescents Labo de Salles Salles

Les ateliers de l’Inter’Val causerie des parents d’adolescents

Labo de Salles 22 Route du Martinet Salles Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-09

L’INTER’VAL

Le centre socioculturel intercommunal vous propose un moment convivial animé par la référente famille, spécialement pensé pour les parents d’adolescents. Cet espace ouvert permet de partager son vécu, poser des questions et d’aborder sereinement les situations du

quotidien dans un cadre bienveillant et confidentiel.

⚠️ Sur inscription

gmorgantini@valdeleyre.fr

06 65 57 33 41 .

