Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais

Salle de l’Abbé Gaillard 10B Place de l’Église Belin-Béliet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-09-15

L’INTER’VAL

Améliorez votre pratique de l’anglais en toute simplicité avec un atelier de conversation convivial ! Encadré par un animateur, cet atelier vous permet d’échanger à l’oral, de gagner en aisance et de progresser à votre rythme, le tout dans une ambiance détendue et bienveillante.

Salle de l'Abbé Gaillard 10B Place de l'Église Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

