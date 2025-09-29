Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet
Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais
Salle de l'Abbé Gaillard 10B Place de l'Église Belin-Béliet Gironde
L’INTER’VAL
Améliorez votre pratique de l’anglais en toute simplicité avec un atelier de conversation convivial ! Encadré par un animateur, cet atelier vous permet d’échanger à l’oral, de gagner en aisance et de progresser à votre rythme, le tout dans une ambiance détendue et bienveillante.
Salle de l’Abbé Gaillard 10B Place de l’Église Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
