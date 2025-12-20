Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet
Salle de l’Abbé Gaillard 10B Place de l’Église Belin-Béliet Gironde
Le Centre socioculturel L’INTER’VAL vous propose un atelier de conversation en anglais
Dans une ambiance conviviale et bienveillante, échangez à l’oral avec d’autres participants, gagnez en aisance et progressez à votre rythme, accompagné(e) par un animateur.
06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr .
