Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet

Salle de l’Abbé Gaillard 10B Place de l’Église Belin-Béliet Gironde

Gratuit

Début : 2026-01-26

fin : 2026-01-26

2026-01-26

L’INTER’VAL Atelier conversation en anglais

Envie de parler anglais avec plus de confiance ? Rejoignez un atelier de conversation convivial, animé par un intervenant, pour échanger à l’oral, enrichir votre vocabulaire et gagner en aisance, quel que soit votre niveau.

Ici, on apprend sans pression, à son rythme, dans une ambiance détendue et bienveillante.

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

Salle de l’Abbé Gaillard 10B Place de l’Église Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

