Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en langue espagnole Salle derrière l’Office de tourisme Salles

L’INTER’VAL Café espagnol

Pour bien démarrer l’année et prolonger l’esprit chaleureux des traditions espagnoles, L’INTER’VAL vous invite à un moment d’échange en espagnol, convivial et détendu, autour d’un café.

Une belle occasion de pratiquer la langue, de partager la culture espagnole en ce début de janvier et de se retrouver après la rentrée, dans une ambiance chaleureuse et accueillante.

Salle derrière l’Office de tourisme 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

