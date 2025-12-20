Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en langue espagnole Salle derrière l’Office de tourisme Salles
Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en langue espagnole
Salle derrière l'Office de tourisme 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde
Gratuit
Envie de pratiquer l’espagnol dans une ambiance détendue ? Le Centre socio-culturel L’INTER’VAL vous propose un moment d’échanges chaleureux autour d’un café discussion, convivialité et bonne humeur au rendez-vous, quel que soit votre niveau !
Salle derrière l'Office de tourisme 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
