Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en langue espagnole Salle derrière l’Office de tourisme Salles

Salle derrière l’Office de tourisme 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde

Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-16

2026-03-16

L’INTER’VAL

Venez échanger en espagnole dans une ambiance conviviale autour d’un café.
Rendez-vous dans la salle derrière l’office de tourisme.

06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr   .

Salle derrière l’Office de tourisme 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93  linterval@valdeleyre.fr

