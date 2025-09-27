Les ateliers de L’Inter’Val Dialogues et Rencontres en partenariat avec “L’Ère Philo” Maison Aliénor Belin-Béliet

Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet Gironde

L’INTER’VAL

Le Centre socio-culturel intercommunal du Val de l’Eyre, L’Interval, vous invite à un temps d’échange et de réflexion sur le thème » Le bonheur est-il un piège ? ».

Venez avec votre curiosité, vos idées et votre envie de dialoguer !

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

