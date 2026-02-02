Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Maison Aliénor Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”)

Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet Gironde

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Dialogues et Rencontres sur le thème pouvons-nous rattraper le temps ? (en partenariat avec L’Ère Philo)

linterval@valdeleyre.fr

06 22 92 79 93 .

Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

