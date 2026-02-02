Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Maison Aliénor Belin-Béliet
samedi 28 février 2026.
Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”)
Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet Gironde
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
L’INTER’VAL
Dialogues et Rencontres sur le thème pouvons-nous rattraper le temps ? (en partenariat avec L’Ère Philo)
linterval@valdeleyre.fr
06 22 92 79 93 .
Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

