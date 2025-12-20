Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème La solitude Maison Aliénor Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème La solitude

Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

L’INTER’VAL Dialogues & Rencontres (avec L’Ère Philo)

Le Centre socio-culturel L’INTER’VAL, en partenariat avec L’Ère Philo, vous propose un nouveau rendez-vous “Dialogues & Rencontres” autour de la présentation du livre Kilomètre zéro de Maud Ankaoua, animée par Michel.

Un temps d’échange convivial pour découvrir l’ouvrage, partager vos impressions et discuter ensemble.

linterval@valdeleyre.fr

06 22 92 79 93 .

Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème La solitude

L’événement Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème La solitude Belin-Béliet a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Val de l’Eyre