Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème Le hasard Maison Aliénor Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème Le hasard

Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

L’INTER’VAL

Dialogues et Rencontres sur le thème La solitude (en partenariat avec L’Ère Philo)

linterval@valdeleyre.fr

06 22 92 79 93 .

Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

English : Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème Le hasard

L’événement Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème Le hasard Belin-Béliet a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Val de l’Eyre