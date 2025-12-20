Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème Les croyances dans notre société Maison Aliénor Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème Les croyances dans notre société

Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet Gironde

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

L’INTER’VAL Dialogues & Rencontres (avec L’Ère Philo)

Le Centre socio-culturel L’INTER’VAL, en partenariat avec L’Ère Philo, vous invite à un nouveau rendez-vous “Dialogues & Rencontres” autour du thème

Les croyances dans notre société

Qu’elles soient culturelles, religieuses, personnelles ou collectives, nos croyances influencent nos choix, nos relations et notre manière de voir le monde. Venez échanger, écouter, questionner et confronter les points de vue dans une ambiance respectueuse et conviviale.

linterval@valdeleyre.fr

06 22 92 79 93 .

