Les ateliers de L’Inter’Val » Être une femme aujourd’hui » Salle Michel Ballion Le Barp vendredi 26 septembre 2025.

Salle Michel Ballion 23 rue de Castor Le Barp Gironde

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

L’INTER’VAL

L’Inter’Val vous invite à un groupe de discussion autour de la thématique « Être une femme aujourd’hui l’amitié ».

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

Salle Michel Ballion 23 rue de Castor Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Espanol : Les ateliers de L’Inter’Val » Être une femme aujourd’hui »

