Les ateliers de L’Inter’Val Être une femme aujourd’hui Médiathèque Le Chalet Le Barp

Les ateliers de L’Inter’Val Être une femme aujourd’hui

Médiathèque Le Chalet 32 Avenue des Pyrénées Le Barp Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’INTER’VAL

L’Inter’Val vous invite à un groupe de discussion autour de la thématique Être une femme aujourd’hui discussion et expression autour de la charge mentale .

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

Médiathèque Le Chalet 32 Avenue des Pyrénées Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les ateliers de L’Inter’Val Être une femme aujourd’hui

L’événement Les ateliers de L’Inter’Val Être une femme aujourd’hui Le Barp a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Val de l’Eyre