Les ateliers de L’Inter’Val Être une femme aujourd’hui Médiathèque Le Chalet Le Barp samedi 28 mars 2026.

Médiathèque Le Chalet 32 Avenue des Pyrénées Le Barp Gironde

L’INTER’VAL

L’Inter’Val vous invite à un groupe de discussion autour de la thématique Être une femme aujourd’hui discussion et expression autour de la charge mentale .

06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr   .

Médiathèque Le Chalet 32 Avenue des Pyrénées Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

