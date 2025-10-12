Les ateliers de l’Inter’Val Fête de l’automne L’Eyre enchantée Salle des fêtes de Béliet Belin-Béliet

Salle des fêtes de Béliet Place des Frères Estrémé Belin-Béliet Gironde

Gratuit

Début : 2025-10-12

L’INTER’VAL

Au programme de cet événement familial basé sur le thème des contes et légendes: ateliers sur le thème de l’Automne (maquillage, terre autodurcissante, fabrication de citrouilles en tissu, dessin etc.), parcours sensoriel, concours de cuisine des sorcières et des fées (recettes

d’automne), concours de déguisement et autres réjouissances, qui viendront ravir petits et grands. (Buvette et restauration sur place)

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

Salle des fêtes de Béliet Place des Frères Estrémé Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

