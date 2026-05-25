Les ateliers de l’Inter’Val Groupe de discussion Être une femme aujourd’hui Salle Michel Ballion Le Barp

Le Barp

Les ateliers de l’Inter’Val Groupe de discussion Être une femme aujourd’hui

Salle Michel Ballion 23 Rue de Castor Le Barp Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 19:30:00

Date(s) :

2026-06-26

L’INTER’VAL

Mère ou belle-mère”: un rôle à la fois magnifique, exigeant et souvent mal compris.

Entre la bonne mère, la belle-mère difficile, la mère absente ou trop présente… les clichés sont nombreux. Pourtant, derrière ces images se cachent des femmes, des parcours, des décisions qui méritent d’être écoutés. Car il n’existe pas de guide parfait pour ces rôles.

Venez partager un moment d’échange authentique, ouvert à toutes et à tous, sans jugement ni vérité absolue.

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

Salle Michel Ballion 23 Rue de Castor Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

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English : Les ateliers de l’Inter’Val Groupe de discussion Être une femme aujourd’hui

L’événement Les ateliers de l’Inter’Val Groupe de discussion Être une femme aujourd’hui Le Barp a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Val de l’Eyre