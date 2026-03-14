Les ateliers de l’Inter’Val initiation à la couture

Salle des fêtes de Lugos Lugos Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

L’INTER’VAL

Retrouvez l’équipe des tricoteuses chaque 3ᵉ mardi du mois pour un moment convivial autour du fil et des aiguilles !

Que vous soyez curieux, débutant ou simplement envie d’essayer, venez découvrir les bases de la couture et apprendre à utiliser une machine.

Un temps de partage, de transmission et de créativité ouvert à toutes et tous.

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

Salle des fêtes de Lugos Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

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English : Les ateliers de l’Inter’Val initiation à la couture

L’événement Les ateliers de l’Inter’Val initiation à la couture Lugos a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Val de l’Eyre