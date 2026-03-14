Les ateliers de l’Inter’Val initiation à la couture Lugos
Les ateliers de l’Inter’Val initiation à la couture Lugos mardi 17 mars 2026.
Les ateliers de l’Inter’Val initiation à la couture
Salle des fêtes de Lugos Lugos Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
L’INTER’VAL
Retrouvez l’équipe des tricoteuses chaque 3ᵉ mardi du mois pour un moment convivial autour du fil et des aiguilles !
Que vous soyez curieux, débutant ou simplement envie d’essayer, venez découvrir les bases de la couture et apprendre à utiliser une machine.
Un temps de partage, de transmission et de créativité ouvert à toutes et tous.
06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr .
Salle des fêtes de Lugos Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
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English : Les ateliers de l’Inter’Val initiation à la couture
L’événement Les ateliers de l’Inter’Val initiation à la couture Lugos a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Val de l’Eyre