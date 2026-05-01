Les ateliers de l’Inter’Val Loisirs créatifs et jeux de société Salle Michel Ballion Le Barp
Les ateliers de l’Inter’Val Loisirs créatifs et jeux de société Salle Michel Ballion Le Barp mercredi 20 mai 2026.
Le Barp
Les ateliers de l’Inter’Val Loisirs créatifs et jeux de société
Salle Michel Ballion 23 Rue de Castor Le Barp Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 12:00:00
Date(s) :
2026-05-20
L’INTER’VAL
Envie de vous détendre, de créer et de partager un bon moment ? Le Centre socio-culturel intercommunal du Val de l’Eyre L’INTER’VAL vous propose un rendez-vous convivial mêlant loisirs créatifs et jeux de société.
L’occasion parfaite pour rencontrer du monde, découvrir de nouvelles activités, échanger, rire… et tisser du lien dans une ambiance chaleureuse, animée par l’équipe du centre.
Ouvert à toutes et tous venez comme vous êtes !
06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr .
Salle Michel Ballion 23 Rue de Castor Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les ateliers de l’Inter’Val Loisirs créatifs et jeux de société
L’événement Les ateliers de l’Inter’Val Loisirs créatifs et jeux de société Le Barp a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Val de l’Eyre
À voir aussi à Le Barp (Gironde)
- Les ateliers de l’Inter’Val activité pâte autodurcissante Salle Michel Ballion Le Barp 6 mai 2026
- Les ateliers de l’Inter’Val activité pâte autodurcissante Salle Michel Ballion Le Barp 13 mai 2026
- Le Troquet Vagabond Sous la hale du Val de l’Eyre Le Barp 21 mai 2026
- Les ateliers de l’Inter’Val Loisirs créatifs et jeux de société Salle Michel Ballion Le Barp 27 mai 2026