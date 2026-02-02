Les ateliers de l’Inter’Val Paroles de vie Groupe de parole sur le cancer Salle derrière l’Office de tourisme Salles

Les ateliers de l’Inter’Val Paroles de vie Groupe de parole sur le cancer

Salle derrière l’Office de tourisme 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

L’INTER’VAL

Parce qu’on n’a pas à traverser cette épreuve seule, L’INTER’VAL, en partenariat avec La Ligue contre le cancer, vous invite à un temps d’échange doux, confidentiel et bienveillant.

Ici, vous pouvez venir comme vous êtes pour parler, écouter, déposer ce qui pèse… ou simplement être entourée. Dans un cadre sécurisé, vous pourrez échanger anonymement avec d’autres personnes vivant une expérience similaire, partager vos ressentis et trouver un soutien mutuel, encadré par une professionnelle.

linterval@valdeleyre.fr

06 22 92 79 93 .

Salle derrière l’Office de tourisme 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les ateliers de l’Inter’Val Paroles de vie Groupe de parole sur le cancer

L’événement Les ateliers de l’Inter’Val Paroles de vie Groupe de parole sur le cancer Salles a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Val de l’Eyre