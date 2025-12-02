Les ateliers de l’Inter’Val Patch’ensemble Salles

Les ateliers de l’Inter’Val Patch’ensemble

28 Rue Sylvie Ducourneau Salles Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

2025-12-02

L’INTER’VAL

L’Inter’Val, vous propose un atelier de loisirs créatifs autour du patchwork.

Un moment chaleureux pour échanger, découvrir ou approfondir cette technique de couture tout en partageant un temps convivial entre habitants. Débutants ou passionnés, chacun y trouvera sa place dans une ambiance détendue et bienveillante, accompagnée par l’association Autour du fil .

Apportez votre bonne humeur et laissez parler votre créativité !

28 Rue Sylvie Ducourneau Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

