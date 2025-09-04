Les ateliers de l’Interval réunion sur le projet d’outilthèque Rue Nicolas Bremontier Belin-Béliet

Rue Nicolas Bremontier Espace 21 Belin-Béliet Gironde

Gratuit

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-04

2025-09-04

L’INTER’VAL

Vous avez un peu de temps, de l’envie ou des idées ?

Rejoignez-nous pour continuer à construire ce projet d’outilthèque participatif et solidaire soutenu par la Communauté de communes du Val de l’Eyre. Ce projet permettrait à chacun d’emprunter des outils plutôt que de les acheter, afin de favoriser le partage, l’entraide et la transition écologique sur notre territoire.

Vous êtes intéressé ou vous connaissez quelqu’un qui aime bricoler, jardiner, aider les autres, ou simplement partager un peu de temps ? Invitez-le à rejoindre le collectif qui construit ce lieu de partage et de services !

Renseignements: 06 29 92 39 03 gcambis@valdeleyre.fr linterval@valdeleyre.fr .

+33 6 22 92 79 93

