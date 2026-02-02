Les ateliers de l’Inter’Val Tricot pour tous Salle des fêtes de Lugos Lugos
mardi 10 février 2026.
Les ateliers de l’Inter’Val Tricot pour tous
Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos Gironde
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
2026-02-10
L’INTER’VAL
Préparez l’hiver en douceur venez tricoter, échanger des astuces et passer un bon moment !
06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr .
