Les ateliers de l’Inter’Val Tricot pour tous Salle des fêtes de Lugos Lugos

Les ateliers de l’Inter’Val Tricot pour tous

Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

L’INTER’VAL

Venez tricoter, échanger des astuces et passer un bon moment !

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

