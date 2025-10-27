Les Ateliers de Madame Flèche (association La Sautillante) Salle de motricité Saint-Denis-d’Oléron

Salle de motricité Ecole publique Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

10 heures d’atelier

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-31

Cirque, théâtre et jeux.

Du lundi au vendredi, de 10h à 12h pour les enfants de 7 à 11 ans et de 15 à 17h pour les enfants de 5 et 6 ans.

Salle de motricité Ecole publique Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 61 28 02 accueil@lasautillante.com

English :

Circus, theater and games.

Monday to Friday, 10am to 12pm for children aged 7 to 11 and 3pm to 5pm for children aged 5 and 6.

German :

Zirkus, Theater und Spiele.

Montag bis Freitag von 10-12 Uhr für Kinder von 7-11 Jahren und von 15-17 Uhr für Kinder von 5 und 6 Jahren.

Italiano :

Circo, teatro e giochi.

Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 per i bambini dai 7 agli 11 anni e dalle 15 alle 17 per i bambini di 5 e 6 anni.

Espanol :

Circo, teatro y juegos.

De lunes a viernes, de 10.00 a 12.00 horas para niños de 7 a 11 años y de 15.00 a 17.00 horas para niños de 5 y 6 años.

