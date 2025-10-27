Les Ateliers de Madame Flèche (association La Sautillante) Salle de motricité Saint-Denis-d’Oléron
Les Ateliers de Madame Flèche (association La Sautillante) Salle de motricité Saint-Denis-d’Oléron lundi 27 octobre 2025.
Les Ateliers de Madame Flèche (association La Sautillante)
Salle de motricité Ecole publique Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
10 heures d’atelier
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-27
Cirque, théâtre et jeux.
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h pour les enfants de 7 à 11 ans et de 15 à 17h pour les enfants de 5 et 6 ans.
.
Salle de motricité Ecole publique Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 61 28 02 accueil@lasautillante.com
English :
Circus, theater and games.
Monday to Friday, 10am to 12pm for children aged 7 to 11 and 3pm to 5pm for children aged 5 and 6.
German :
Zirkus, Theater und Spiele.
Montag bis Freitag von 10-12 Uhr für Kinder von 7-11 Jahren und von 15-17 Uhr für Kinder von 5 und 6 Jahren.
Italiano :
Circo, teatro e giochi.
Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 per i bambini dai 7 agli 11 anni e dalle 15 alle 17 per i bambini di 5 e 6 anni.
Espanol :
Circo, teatro y juegos.
De lunes a viernes, de 10.00 a 12.00 horas para niños de 7 a 11 años y de 15.00 a 17.00 horas para niños de 5 y 6 años.
L’événement Les Ateliers de Madame Flèche (association La Sautillante) Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes