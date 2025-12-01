Les ateliers de Noël au Passage Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Les ateliers de Noël au Passage

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 16:30:00

2025-12-23

En famille, venez fabriquer des décorations naturelles nœuds papillons et couronnes en osier à décorer pour les fêtes.

Sur inscription, nombre de places limité.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

