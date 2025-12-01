Les ateliers de Noël au Passage Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Début : 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-23 16:30:00
2025-12-23
En famille, venez fabriquer des décorations naturelles nœuds papillons et couronnes en osier à décorer pour les fêtes.
Sur inscription, nombre de places limité.
Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
