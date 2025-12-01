Les Ateliers de Noël Les Ateliers des Capucins Brest

Les Ateliers de Noël

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-04

Les yeux des plus petits se remplissent d’étoiles, le cœur des amoureux scintille comme des guirlandes et l’estomac des plus grands s’offre une pause bien méritée.

Sous les couleurs éclatantes d’une toute nouvelle scénographie, la grande nef se pare de ses plus beaux attraits et embarque toute la famille dans l’univers des arts forains. Un voyage dans le temps délicieusement rétro, entre carrousel d’antan et palais des glaces envoûtant, où chaque détail semble osciller entre le vrai et le merveilleux.

Entrez dans un monde fantaisiste où chacun va à son rythme, entre transat, trottinettes, lichouseries et des animations encore tenues secrètes par notre équipe de lutins bien déterminée à vous faire rêver ! .

