Les ateliers de Noël de La Galerie des Sept Couture de vaisselle La Galerie des Sept Coutances samedi 13 décembre 2025.
La Galerie des Sept 4 Rue Saint-Pierre Coutances Manche
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
Le programme des ateliers de Noël de La Galerie des Sept
Samedi 29/11 atelier Poches à huitres avec Christine,
Samedi 06/12 atelier Tatouage sur vaisselle avec Sophie,
Samedi 13 et Dimanche 14/12 atelier avec Valérie couturière de vaisselle ,
Samedi 20/12 atelier céramique avec Martine.
Ateliers sont sur inscriptions et réservations (vous repartirez avec vos créations).
De 10h30 à 12h ou 14h30 à 16h. .
La Galerie des Sept 4 Rue Saint-Pierre Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 70 63 92 82 lagaleriedessept@gmail.com
