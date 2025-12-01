Les ateliers de Noël de La Galerie des Sept Couture de vaisselle La Galerie des Sept Coutances

Les ateliers de Noël de La Galerie des Sept Couture de vaisselle

La Galerie des Sept 4 Rue Saint-Pierre Coutances Manche

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

2025-12-13

Le programme des ateliers de Noël de La Galerie des Sept

Samedi 29/11 atelier Poches à huitres avec Christine,

Samedi 06/12 atelier Tatouage sur vaisselle avec Sophie,

Samedi 13 et Dimanche 14/12 atelier avec Valérie couturière de vaisselle ,

Samedi 20/12 atelier céramique avec Martine.

Ateliers sont sur inscriptions et réservations (vous repartirez avec vos créations).

De 10h30 à 12h ou 14h30 à 16h. .

La Galerie des Sept 4 Rue Saint-Pierre Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 70 63 92 82 lagaleriedessept@gmail.com

