Les ateliers de Noël de La Galerie des Sept Poches à huitres La Galerie des Sept Coutances
Les ateliers de Noël de La Galerie des Sept Poches à huitres La Galerie des Sept Coutances samedi 29 novembre 2025.
Les ateliers de Noël de La Galerie des Sept Poches à huitres
La Galerie des Sept 4 Rue Saint-Pierre Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:30:00
fin : 2025-11-29 16:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Le programme des ateliers de Noël de La Galerie des Sept
Samedi 29/11 atelier Poches à huitres avec Christine,
Samedi 06/12 atelier Tatouage sur vaisselle avec Sophie,
Samedi 13 et Dimanche 14/12 atelier avec Valérie couturière de vaisselle ,
Samedi 20/12 atelier céramique avec Martine.
Ateliers sont sur inscriptions et réservations (vous repartirez avec vos créations) .
La Galerie des Sept 4 Rue Saint-Pierre Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 70 63 92 82 lagaleriedessept@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les ateliers de Noël de La Galerie des Sept Poches à huitres Coutances a été mis à jour le 2025-11-12 par Coutances Tourisme