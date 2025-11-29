Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les ateliers de Noël de La Galerie des Sept Poches à huitres La Galerie des Sept Coutances samedi 29 novembre 2025.

La Galerie des Sept 4 Rue Saint-Pierre Coutances Manche

Début : 2025-11-29 14:30:00
fin : 2025-11-29 16:00:00

2025-11-29

Le programme des ateliers de Noël de La Galerie des Sept

Samedi 29/11 atelier Poches à huitres avec Christine,
Samedi 06/12 atelier Tatouage sur vaisselle avec Sophie,
Samedi 13 et Dimanche 14/12 atelier avec Valérie couturière de vaisselle ,
Samedi 20/12 atelier céramique avec Martine.

Ateliers sont sur inscriptions et réservations (vous repartirez avec vos créations)   .

La Galerie des Sept 4 Rue Saint-Pierre Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 70 63 92 82  lagaleriedessept@gmail.com

