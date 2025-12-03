Les ateliers de Noël Gisors

Les ateliers de Noël

4 Rue Denis Papin Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-03 13:00:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24

Mouvkids organise tous les mercredis de décembre des ateliers de Noël. Venez fabriquer votre décoration de Noël avec la formule entrée parc + ateliers + sachet de bonbon et une option repas (nuggets et frites). .

4 Rue Denis Papin Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 73 90 64 mouvkids27@gmail.com

