Les ateliers de Noël par les 3 Bancs Les Paluds de Noves Noves

Samedi 6 décembre 2025.
3 créneaux disponibles 10h30 14h00 16h00. Les Paluds de Noves Av de la République Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Ateliers créatifs et festifs de Noël organisés par les 3 Bancs
Au programme
-élaboration d’un pot à bougie
-boules de Noël personnalisées
-coloriage ou livre de Noël
– élaboration d’un flocon en perle
-lettre au Père Noël
-boom de Noël
1h30 d’ateliers pour célébrer Noël au cours desquels chaque enfants repartira avec ses créations.
3 créneaux disponibles 10h30 14h00 16h00 .
Les Paluds de Noves Av de la République Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 45 81 60
English :
Creative and festive Christmas workshops organized by Les 3 Bancs
German :
Kreative und festliche Weihnachtsworkshops, organisiert von Les 3 Bancs
Italiano :
Laboratori natalizi creativi e festosi organizzati da Les 3 Bancs
Espanol :
Talleres creativos y festivos de Navidad organizados por Les 3 Bancs
