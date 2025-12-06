Les ateliers de Noël par les 3 Bancs Les Paluds de Noves Noves

Les ateliers de Noël par les 3 Bancs

Samedi 6 décembre 2025.

3 créneaux disponibles 10h30 14h00 16h00. Les Paluds de Noves Av de la République Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Ateliers créatifs et festifs de Noël organisés par les 3 Bancs

Au programme

-élaboration d’un pot à bougie

-boules de Noël personnalisées

-coloriage ou livre de Noël

– élaboration d’un flocon en perle

-lettre au Père Noël

-boom de Noël



1h30 d’ateliers pour célébrer Noël au cours desquels chaque enfants repartira avec ses créations.



3 créneaux disponibles 10h30 14h00 16h00 .

Les Paluds de Noves Av de la République Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 45 81 60

English :

Creative and festive Christmas workshops organized by Les 3 Bancs

German :

Kreative und festliche Weihnachtsworkshops, organisiert von Les 3 Bancs

Italiano :

Laboratori natalizi creativi e festosi organizzati da Les 3 Bancs

Espanol :

Talleres creativos y festivos de Navidad organizados por Les 3 Bancs

