La maison de Nout et Alister Fox travaillent ensemble pour vous proposer des ateliers créatifs tout au long de l’été ! Tout d’abord, un petit mot de chacune pour nous présenter :

Je m’appelle Claire GARAS.

Je suis éducatrice spécialisée. Je travaille depuis 2019 dans le secteur de la Protection de l’Enfance, mais j’ai également une expérience dans l’Insertion.

J’intègre régulièrement les arts plastiques dans ce cadre professionnel.

Je pratique la peinture et le scrapbooking dès que je peux. J’expose régulièrement à la Galerie Éphémère de Champagnole en proposant pour ces occasions des ateliers de loisirs.

Depuis mon enfance, j’aime créer grâce aux arts plastiques, je joue également du piano. Pour moi, l’Art est un tiers exceptionnel dans la relation et permet à chacun de pouvoir s’exprimer à travers différents médias. Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner ou peindre, l’Art est un ressenti, un moment pour soi ou partagé, qui offre à nos émotions une liberté que nous avons parfois du mal à trouver dans la parole.

Et moi, je suis Barbara Magnien ou Alister Fox, je suis illustratrice / graphiste à mon compte depuis plusieurs années, je propose des ateliers créatifs colorés, ludiques et mignons !

Je suis spécialisée dans le dessin numérique (avec tablette graphique) mais je fais aussi de la peinture sur toiles, de l’aquarelle, de la gouache, de la miniature, de la customisation en tout genre et plus encore !

J’expose depuis plusieurs années à la Galerie Éphémère de Champagnole et participe aux fondus de crobars ! Je dessine depuis que j’ai l’âge de tenir un crayon et ai appris le dessin en autodidacte. J’adore transmettre ce que je sais faire et utiliser ma créativité de diverses façons !

A nous deux, nous organisons à partir du 2 juillet des ateliers pour petits et grands ainsi qu’un stage sur 4 jours pour créer son kit créatif ! Chaque atelier ponctuel s’axe autour d’un thème/d’une méthode de création et chacun repart toujours avec ce qu’il/elle a fabriqué ! Il y aura un porte-photos galet, des pop-up pour tous les âges, une adorable figurine en pompon, la méthode de transfert photos ainsi que celle de l’impression végétale, un bijou de sac pour la rentrée (ou porte-clefs) et enfin un carnet de vacances !

Le kit créatif quant à lui se composera de 6 séances sur 4 jours et nous verrons comment fabriquer une palette, recycler du papier, créer ses propres outils pour peindre et enfin avec tout cela créer puis décorer un carnet ! Toutes les informations et la réservation sont présentes sur notre site internet. .

La maison de Nout 36 rue Paul Cretin

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté ateliernoutalister@gmail.com

