Les ateliers de réflexion de Pauline Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence

Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Début : 2026-03-28 10:30:00
fin : 2026-03-28 10:30:00
2026-03-28
Des ateliers d’échanges et de réflexions sur des thématiques de société, pour s’initier aux grands concepts de la sociologie avec Pauline Balthazar, doctorante en anthropologie.
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08 mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr
English :
Workshops for discussion and reflection on societal issues, with Pauline Balthazar, doctoral student in anthropology.
