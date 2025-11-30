Les ateliers de saison Qi gong d’hiver

Berné Morbihan

2025-11-30 14:30:00

2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30 2025-12-14 2026-01-11 2026-01-25 2026-02-08

Un cycle de 5 ateliers ouvert à toutes et à tous. Venez découvrir les bienfaits du Qi gong à pratiquer ensemble cet hiver. Lors de chaque atelier, en plus de la pratique, nous aborderons quelques notions théoriques par exemple, le corps vu par la médecine traditionnelle chinoise, les méridiens et organes reliés à l’hiver, les 5 mouvements, mais aussi des indications concernant les huiles essentielles ou les fleurs de Bach à même de nous soutenir. Pour la partie pratique mouvements debout et enchaînements assis, auto massages, étirements doux, mobilisation des points acupuncture, ouverture des méridiens, ancrage, fluidité, respiration, postures… Ces ateliers ouverts à toutes et à tous, ont pour but de vous permettre d’avoir une pratique autonome, chez vous, pour être en harmonie cette année avec l’énergie de cet hiver. .

Salle multifonctions Berné 56240 Morbihan Bretagne

