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Les ateliers de Septembre avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville

mercredi 16 septembre 2026 · Meurville

Les ateliers de Septembre avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place Marguerite Réchaux
Ville
10200 Meurville
Département
Aube
Tarif
20 Tarif enfant

Meurville

Les ateliers de Septembre avec l’Atelier des Deux Ailes

Place Marguerite Réchaux Meurville Aube

Tarif : – – Eur
20
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-30 16:30:00

Date(s) :
2026-09-16 2026-09-30

Mercredi 16 Septembre de 14h à 16h30:
fabrication de pâte qui durcit à l’air et modelage
peinture sous l’océan
Inscriptions jusqu’au 9 Septembre

Mercredi 30 Septembre de 14h à 16h30:
grand jeu d’énigmes et de défis Dinosaures Aventure
jeux divers
Inscriptions jusqu’au 16 Septembre

Et comme toujours un goûter offert !

De 3 à 10 ans.
Réservation par email. 20  .

Place Marguerite Réchaux Meurville 10200 Aube Grand Est   latelierdesdeuxailes@gmail.com

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English :

L’événement Les ateliers de Septembre avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne