Les ateliers de Septembre avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville
mercredi 16 septembre 2026 · Meurville
Informations pratiques
Meurville
Les ateliers de Septembre avec l’Atelier des Deux Ailes
Place Marguerite Réchaux Meurville Aube
Tarif : – – Eur
20
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-30 16:30:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-30
Mercredi 16 Septembre de 14h à 16h30:
fabrication de pâte qui durcit à l’air et modelage
peinture sous l’océan
Inscriptions jusqu’au 9 Septembre
Mercredi 30 Septembre de 14h à 16h30:
grand jeu d’énigmes et de défis Dinosaures Aventure
jeux divers
Inscriptions jusqu’au 16 Septembre
Et comme toujours un goûter offert !
De 3 à 10 ans.
Réservation par email. 20 .
Place Marguerite Réchaux Meurville 10200 Aube Grand Est latelierdesdeuxailes@gmail.com
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English :
L’événement Les ateliers de Septembre avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne