Informations pratiques

Meurville

Les ateliers de Septembre avec l’Atelier des Deux Ailes

Place Marguerite Réchaux Meurville Aube

Tarif : – – Eur

20

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-30 16:30:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-30

Mercredi 16 Septembre de 14h à 16h30:

fabrication de pâte qui durcit à l’air et modelage

peinture sous l’océan

Inscriptions jusqu’au 9 Septembre

Mercredi 30 Septembre de 14h à 16h30:

grand jeu d’énigmes et de défis Dinosaures Aventure

jeux divers

Inscriptions jusqu’au 16 Septembre

Et comme toujours un goûter offert !

De 3 à 10 ans.

Réservation par email. 20 .

Place Marguerite Réchaux Meurville 10200 Aube Grand Est latelierdesdeuxailes@gmail.com

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English :

L’événement Les ateliers de Septembre avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne