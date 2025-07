Les ateliers de vitraux Lorin à Chartres une famille, un métier, 1863-1972 Chartres

Les ateliers de vitraux Lorin à Chartres une famille, un métier, 1863-1972 Chartres vendredi 4 juillet 2025.

Les ateliers de vitraux Lorin à Chartres une famille, un métier, 1863-1972

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04 19:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Conférence de Valérie Mauret-Cribellier, chercheure au service Patrimoine et Inventaire (SPI) de la Région Centre-Val de Loire, auditorium de l’Apostrophe.

L’étude d’Inventaire général, menée ces dernières années, par le service Patrimoine et Inventaire (SPI) de la Région Centre-Val de Loire, sur le fonds des Ateliers de vitraux Lorin à Chartres a révélé des archives d’entreprise d’une grande richesse permettant de retracer l’histoire des ateliers des débuts de la société, en 1863 jusqu’en 1972. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 00

English :

Lecture by Valérie Mauret-Cribellier, researcher at the Heritage and Inventory Department (SPI) of the Centre-Val de Loire Region, Apostrophe auditorium.

German :

Vortrag von Valérie Mauret-Cribellier, Forscherin in der Abteilung für Kulturerbe und Inventar (SPI) der Region Centre-Val de Loire, Auditorium des Apostrophe.

Italiano :

Conferenza di Valérie Mauret-Cribellier, ricercatrice presso il Dipartimento del Patrimonio e dell’Inventario (SPI) della Regione Centre-Val de Loire, auditorium Apostrophe.

Espanol :

Conferencia de Valérie Mauret-Cribellier, investigadora en el Servicio de Patrimonio e Inventario (SPI) de la Región Centro-Val de Loira, auditorio Apostrophe.

L’événement Les ateliers de vitraux Lorin à Chartres une famille, un métier, 1863-1972 Chartres a été mis à jour le 2025-06-28 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES