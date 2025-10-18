Les Ateliers de Yoga par Christiane Cywinski Atelier du Yoga Besançon

Les Ateliers de Yoga par Christiane Cywinski

Atelier du Yoga 111 Rue Battant Besançon Doubs

Tarif : 25 – 25 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 13:00:00

fin : 2025-11-22 16:30:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19 2025-11-22 2025-11-23 2025-12-13 2025-12-14 2026-01-17 2026-01-18 2026-02-28 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-25 2026-04-26 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-20 2026-06-21

Ateliers du samedi Saison 2025-2026

Ces ateliers prolongent l’expérience des cours réguliers et offrent une plongée plus profonde dans la pratique du yoga. Ils permettent d’explorer la géographie subtile que le yoga dessine en nous, de comprendre comment il façonne notre quotidien, et d’élargir notre regard sur ses enseignements.

Pensés comme un espace d’approfondissement, ils invitent à passer progressivement d’une pratique de 1h30 à des temps plus longs 3h, 6h ouvrant ainsi la voie vers des stages de plusieurs jours. Chaque atelier propose un cheminement riche mêlant exercices, pratiques guidées, lectures de textes et temps d’échanges, afin de nourrir à la fois le corps, l’esprit et la compréhension intérieure.

Indépendants les uns des autres, les ateliers du samedi sont une occasion précieuse d’aller plus loin dans sa pratique, à son rythme, tout en s’ancrant dans une dynamique collective et évolutive.

En complément, la matinée du dimanche est dédiée à l’apprentissage progressif des 18 mouvements de Naropa, une exploration engagée et structurante, pensée sur l’année entière. .

Atelier du Yoga 111 Rue Battant Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 40 55 assatelieryoga@orange.fr

