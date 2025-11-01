Les Ateliers Découverte du Bavardou fabrication de savons Les Pechs du Vers
Les Ateliers Découverte du Bavardou fabrication de savons
Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot
Début : 2025-11-01 15:00:00
fin : 2025-11-01 17:00:00
2025-11-01
Le café associatif du Bavardou vous propose des ateliers découverte, une fois par mois. Un moment de partage dédié à la transmission des savoir-faire.
Tous les sujets sont bons pour partager un bon moment ensemble et en apprendre un peu plus ! Si vous avez une passion, un savoir-faire que vous aimeriez partager, n’hésitez pas à les contacter afin d’organiser votre propre atelier. .
Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 95 89 83 25 bavardou@ecomail.fr
English :
The café associatif du Bavardou offers discovery workshops once a month
German :
Das Vereinscafé Bavardou bietet Ihnen einmal im Monat Schnupperworkshops an
Italiano :
L’associazione Bavardou café propone laboratori di scoperta una volta al mese
Espanol :
La asociación de cafés Bavardou ofrece talleres de descubrimiento una vez al mes
