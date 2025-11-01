Les Ateliers Découverte du Bavardou fabrication de savons Les Pechs du Vers

Les Ateliers Découverte du Bavardou fabrication de savons

Début : 2025-11-01 15:00:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

2025-11-01

Le café associatif du Bavardou vous propose des ateliers découverte, une fois par mois. Un moment de partage dédié à la transmission des savoir-faire.

Tous les sujets sont bons pour partager un bon moment ensemble et en apprendre un peu plus ! Si vous avez une passion, un savoir-faire que vous aimeriez partager, n’hésitez pas à les contacter afin d’organiser votre propre atelier. .

Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 95 89 83 25 bavardou@ecomail.fr

The café associatif du Bavardou offers discovery workshops once a month

Das Vereinscafé Bavardou bietet Ihnen einmal im Monat Schnupperworkshops an

L’associazione Bavardou café propone laboratori di scoperta una volta al mese

La asociación de cafés Bavardou ofrece talleres de descubrimiento una vez al mes

