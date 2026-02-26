Les Ateliers Découverte du Bavardou fabrication de savons Salle de la garenne Les Pechs du Vers

Les Ateliers Découverte du Bavardou fabrication de savons

Salle de la garenne Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le café associatif du Bavardou vous propose des ateliers découverte, une fois par mois

Le café associatif du Bavardou vous propose des ateliers découverte, une fois par mois. Un moment de partage dédié à la transmission des savoir-faire. Tous les sujets sont bons pour partager un bon moment ensemble et en apprendre un peu plus ! Si vous avez une passion, un savoir-faire que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à les contacter afin d'organiser votre propre atelier.

.

Salle de la garenne Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 23 69 67 95 bavardou@ecomail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The café associatif du Bavardou offers you discovery workshops, once a month

L’événement Les Ateliers Découverte du Bavardou fabrication de savons Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Labastide-Murat