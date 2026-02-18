Les ateliers d’écriture de Raphaël Bardas Amilly

Les ateliers d’écriture de Raphaël Bardas

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

La fréquentation de la lecture amène parfois à l’écriture. Alors pour accompagner celles et ceux qui hésitent ou se sont déjà lancés, et ont envie d’affiner leur plume, l’écrivain Raphaël Bardas proposera au fil de l’année plusieurs ateliers d’écriture, d’1h30 chacun, permettant de travailler des points d’écriture techniques et créatifs. La séance de mars sera dédiée au thème suivant L’écriture humoristique au service d’une histoire sérieuse .

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

English :

Raphaël Bardas?s writing workshops

