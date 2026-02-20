Les Ateliers Dégustation Champagne A. Leconte Champagne A. Leconte Troissy
Champagne A. Leconte 7 Rue des Berceaux Troissy Marne
Tarif : 120 – 120 – 120 EUR
Début : 2026-03-27 10:30:00
fin : 2026-04-11 12:30:00
2026-03-27 2026-04-11
Tout public
Champagne A. Leconte vous propose des Ateliers Dégustation.
Verticale Champagne Lieu-Dit le Clos de Poiloux
5 millésimes avec accord fromages & champagnes
vendredi 27 mars de 17h30 à 19h30
10 places Réservation obligatoire
L’Art du Rosé
3 Champagnes avec accords salés/sucrés et création d’un cocktail exclusif
samedi 11 avril de 10h30 à 12h30
12 places Réservation obligatoire .
