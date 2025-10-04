Les Ateliers dégustations insolites de Campanets Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade

Les Ateliers dégustations insolites de Campanets

Samedi 4 octobre 2025 de 11h à 12h30.

Samedi 11 octobre 2025 de 11h à 12h30.

Samedi 18 octobre 2025 de 11h à 12h30.

Samedi 25 octobre 2025 de 11h à 12h30. Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Le temps d’un atelier, venez découvrir en toute convivialité l’univers de la dégustation en compagnie de notre sommelière.

Venez partager et échanger vos impressions et ressentis. Des explications en fonction du thème de la séance vous seront fournis pour approfondir vos connaissances.

A l’issue de cette séance, une collation vous sera proposée pour prolonger ce moment de découverte. Ouvert à tout le monde à partir de 18 ans .

Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 86 91 boutique@domaine-tour-campanets.com

English :

Come and discover the world of wine tasting in the company of our sommelier.

German :

Während eines Workshops können Sie in geselliger Runde mit unserer Sommelière die Welt der Weinverkostung entdecken.

Italiano :

Venite a scoprire il mondo della degustazione dei vini in compagnia del nostro sommelier.

Espanol :

Venga a descubrir el mundo de la cata de vinos en compañía de nuestro sumiller.

