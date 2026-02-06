Les ateliers des 8 11 Stage à Lee Ufan arles Lee Ufan Arles Arles

Les ateliers des 8 11 Stage à Lee Ufan arles

Samedi 21 mars 2026 de 14h à 17h.

Samedi 4 avril 2026 de 14h à 17h.

Samedi 30 mai 2026 de 14h à 17h.

Cette nouvelle programmation jeune public met à l’honneur trois artistes Pooya Abbassian, Tadzio et Miquel Barceló.

Samedi 21.03.2026 Sables mouvants



Après avoir découvert différents phénomènes de métamorphose dans la nature, les Petits Fans s’entraînent à former différents éléments en manipulant du sable sur table. À partir de ce matériau et grâce à la technique du stop motion, dont ils découvrent le principe via l’utilisation d’une application ludique, les enfants créent plusieurs volumes animés. Les voilà prêt.e.s à orchestrer une métamorphose collective ensorcelante!



Samedi 04.04.2026 Souffler avec la toile



Au cours de cet atelier, les enfants créent, sur une grande toile de peinture, différents arrangements de formes et de couleurs, qu’ils façonnent à l’aide de leur souffle. Ils s’inspirent de cette technique, utilisée par le peintre Miquel Barceló, pour représenter un monde marin qui oscille entre abstraction et figuration.



Samedi 30.05.2026 L’île en l’eau*



Dans la série The Isle, Tadzio rassemble des images de surfaces accidentées par l’eau dans le métro parisien, à partir desquelles il crée une cartographie imaginaire. Dans cet atelier, les 8-11 ans sont invités à donner une attention particulière à un ensemble de détails en fonction d’un parcours défini. En sondant les rues alentour au musée munis d’un appareil photo numérique, ils appréhendent les questions de distance et d’échelle dans les prises de vue. Ensemble, ils constituent une série d’images venant questionner notre perception du réel.



*Titre d’une chanson des Fabulettes d’Anne Sylvestre

Lee Ufan Arles 5 Rue Vernon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 78 07 83 26 billetterie@leeufan-arles.org

This new program for young audiences features three artists: Pooya Abbassian, Tadzio and Miquel Barceló.

