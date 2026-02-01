Les ateliers des familles Activité enfants Ty Pouce Quimperlé

Les ateliers des familles Activité enfants

Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé Finistère

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

2026-02-25

Avec Sabrina, animatrice nature.

Confection d’un goûter bon et sain.

Sur inscription. .

Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33

