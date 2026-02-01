Les ateliers des familles Activité enfants Ty Pouce Quimperlé
Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé Finistère
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
2026-02-25
Avec Sabrina, animatrice nature.
Confection d’un goûter bon et sain.
Sur inscription. .
Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33
