Les ateliers des Folledingues spécial Noël Magasin Lesfolledingues Falaise
Les ateliers des Folledingues spécial Noël Magasin Lesfolledingues Falaise samedi 22 novembre 2025.
Les ateliers des Folledingues spécial Noël
Magasin Lesfolledingues 9 rue Trinité Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 16:00:00
Date(s) :
2025-11-22 2025-11-26 2025-11-29
Atelier créatif Chaussettes de Noël
Spécial Noël Atelier chaussettes de Noël (à partir de 3 ans)
Accompagné d’un parent.
Sur réservation au magasin (places limitées). .
Magasin Lesfolledingues 9 rue Trinité Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 26 71 83 09 contact@lesfolledingues.fr
English : Les ateliers des Folledingues spécial Noël
Creative workshop Christmas socks
German : Les ateliers des Folledingues spécial Noël
Kreativ-Workshop Weihnachtssocken
Italiano :
Laboratorio creativo Calze di Natale
Espanol :
Taller creativo Calcetines de Navidad
L’événement Les ateliers des Folledingues spécial Noël Falaise a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Falaise Suisse Normande