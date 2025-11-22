Les ateliers des Folledingues spécial Noël Magasin Lesfolledingues Falaise

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les ateliers des Folledingues spécial Noël

Magasin Lesfolledingues 9 rue Trinité Falaise Calvados

Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 16:00:00

2025-11-22 2025-11-26 2025-11-29

Atelier créatif Chaussettes de Noël
Spécial Noël Atelier chaussettes de Noël (à partir de 3 ans)
Accompagné d’un parent.
Sur réservation au magasin (places limitées).   .

Magasin Lesfolledingues 9 rue Trinité Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 26 71 83 09  contact@lesfolledingues.fr

English : Les ateliers des Folledingues spécial Noël

Creative workshop Christmas socks

German : Les ateliers des Folledingues spécial Noël

Kreativ-Workshop Weihnachtssocken

Italiano :

Laboratorio creativo Calze di Natale

Espanol :

Taller creativo Calcetines de Navidad

