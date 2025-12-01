Les ateliers des lutins créatifs Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime
Les ateliers des lutins créatifs Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime samedi 13 décembre 2025.
Les ateliers des lutins créatifs
Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-17 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20
Les enfants sont invités à laisser parleur leur imagination lors de ces après-midi créatifs.
.
Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 15 09 82 94
English : Les ateliers des lutins créatifs
Children are invited to let their imaginations run wild during these creative afternoons.
Enjoy wonderful moments of sharing and creativity.
Ages 3 to 10 (under parental supervision).
German : Les ateliers des lutins créatifs
Die Kinder sind eingeladen, an diesen kreativen Nachmittagen ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.
Italiano : Les ateliers des lutins créatifs
I bambini sono invitati a dare libero sfogo alla loro fantasia durante questi pomeriggi creativi.
Vi aspettano momenti piacevoli all’insegna della condivisione e della creatività.
Da 3 a 10 anni (sotto la responsabilità dei genitori).
Espanol : Les ateliers des lutins créatifs
Los niños están invitados a dar rienda suelta a su imaginación durante estas tardes creativas.
L’événement Les ateliers des lutins créatifs Sainte-Maxime a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime